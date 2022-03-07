Росія вербує сирійських найманців для участі в міських боях в Україні - WSJ

Росія пропонувала добровольцям з Сирії від 200 до 300 доларів / Reuters

Росія вербує для війни в Україні сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах міста.

Скільки саме сирійських найманців вже завербовано - невідомо. Однак деякі з них вже знаходяться в Росії та готуються вступити у війну, яку розв'язала РФ по відношенню до України. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на чотирьох американських чиновників.

Зазначається, що Росія пропонувала добровольцям з Сирії від 200 до 300 доларів, щоби поїхати в Україну.

Експерт WSJ, науковий співробітник Інституту вивчення війни у Вашингтоні Дженніфер Кафарелла уточнила, що сирійські бойовики провели майже десятиліття, борючись в міських умовах, водночас російським силам, в основному призваним на військову службу, не вистачає цього набору навичок.

Як повідомляв Главред, Пентагон не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу. 64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці та, найімовірніше, спалила все пальне).

За даними Міноборони України, за 11 днів війни в Україні втрати Росії склали понад 11 тис. осіб особового складу та тисячі одиниць техніки.

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