РФ задіяла 95% угруповання вторгнення, 64-кілометрова колона загрузла в багнюці під Києвом - Пентагон

Пентагон не бачить військових успіхів Росії / УНІАН , facebook.com/kommander.nord

Пентагон не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу.

64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і швидше за все спалила все пальне), передає BBC дані Пентагону.

За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому, - 92%).

Також в Пентагоні зазначили , що висадки морського десанту в районі Одеси поки немає і ознак, що така скоро почнеться, теж немає.

читайте також"Поглиблює і подвоює ставки": у США не бачать ознак, що Путін готовий закінчити війну дипломатичноРосійські ВКС як і раніше не контролюють повітряний простір над Україною. Українські бойові літаки і вертольоти літають, ППО діє. При цьому обидві сторони зазнали втрат у бойових літаках, вертольотах і засобах ППО.

Реклама

Пентагон не може підтвердити факти застосування Росією касетних і термобаричних боєприпасів. Не може підтвердити заклик резервістів в Росії. Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.

Читайте також: