РФ задіяла 95% угруповання вторгнення, 64-кілометрова колона загрузла в багнюці під Києвом - Пентагон

В американському військовому відомстві проаналізували ситуацію в Україні.
Пентагон не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу.
64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і швидше за все спалила все пальне), передає BBC дані Пентагону.
За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому, - 92%).
Також в Пентагоні зазначили , що висадки морського десанту в районі Одеси поки немає і ознак, що така скоро почнеться, теж немає.
читайте також"Поглиблює і подвоює ставки": у США не бачать ознак, що Путін готовий закінчити війну дипломатичноРосійські ВКС як і раніше не контролюють повітряний простір над Україною. Українські бойові літаки і вертольоти літають, ППО діє. При цьому обидві сторони зазнали втрат у бойових літаках, вертольотах і засобах ППО.
Пентагон не може підтвердити факти застосування Росією касетних і термобаричних боєприпасів. Не може підтвердити заклик резервістів в Росії. Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.
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