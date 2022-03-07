На Миколаєві окупанти поранили і пограбували журналіста зі Швейцарії

Російські окупанти поранили і пограбували швейцарського журналіста / Суспільне

До лікарні Кропивницького прибув іноземний журналіст Гійом Брике. Його машину обстріляли російські загарбники біля села Водяно-Лорино Миколаївської області. Після цього представника ЗМІ пограбували.

Як пише Суспільне з посиланням на главу Кіровоградської обласної військової адміністрації Марію чорну, Бріке громадянин Швейцарії, незалежний журналіст, працював в Миколаївській області і висвітлював війну.

За словами журналіста, 6 березня під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль був обстріляний російськими військовими. Причому, з близької відстані.

"Вони ясно бачили, що машина використовується пресою, є відповідні позначення".

В результаті кілька куль потрапили в скло, завдавши поранення. Зокрема, пошкодження обличчя та передпліччя. Після обстрілу він з'їхав на узбіччя, а до машини підійшли російські військові. Загарбники представилися і обшукали його.

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Після цього відібрали паспорт, 3 тисячі євро готівкою, особисті речі, шолом, відзнятий матеріал і ноутбук. Потім відпустили.

Журналіст на своєму автомобілі поїхав у напрямку Кропивницького для отримання медичної допомоги.

Нагадаємо, у Празі активісти "перейменували" вулицю Ruská (Руська) у знамените послання українських прикордонників російському військовому кораблю.

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