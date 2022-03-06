Три тисячі американських ветеранів готові воювати за Україну - ЗМІ

Добровольці з США відправляться в Україну , щоби допомогти боротися з російським окупантами / Reuters

Три тисячі американських добровольців готові воювати у складі міжнародного батальйону за Україну, яка піддалася підступному нападу Росії.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

Серед бажаючих - ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках по всьому світу.

"Вони можуть відправити мене туди, де я буду потрібен... у них буде вибір: вони можуть відправити мене в бій або використовувати в якості інструктора, але ми раді допомогти в будь-якому випадку", - сказав американський ветеран Метью Паркер, який 22 роки служив в армії.

"Президент Росії Володимир Путін вже захопив Крим, чого не можна було допускати. Це була слабкість міжнародного співтовариства. Йому не можна дозволити захопити решту України", - додав він.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що перші 16 тисяч іноземних добровольців вже їдуть захищати Україну. У числі перших прибули громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю. Близько півтори сотні добровольців зі Сполученого Королівства вже вирішили виступити на боці України. Про свій намір вступити до лав інтернаціонального легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.

Як повідомляв Главред, українці з Французького іноземного легіону також зможуть поїхати в Україну в повній бойовій екіпіровці.

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