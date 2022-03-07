Anonymous зламала прокремлівські телеканали і запустила кадри бомбардування України

У списку телеканалів опинилися: Росія 24, Перший канал і Москва 24.
Міжнародна група хакерів Anonymous зламала Російські стрімінгові сервіси Wink і Ivi і деякі телеканали. А потім запустила в ефір відео з бомбардуваннями України
У списку телеканалів опинилися: Росія 24, Перший канал і Москва 24.
Місцеві глядачі отримали можливість побачити рідкісну правду з ТБ.
Як відомо, Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються у цифровому просторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України вони оголосили кібервійну РФ.
Раніше пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 зламала систему управління супутниками Роскосмосу.
Також раніше хакери даної групи "положили" офіційні сайти головних відомств Росії. 26 лютого не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту і Міноборони РФ.
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