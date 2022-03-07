Війна в Україні: росіяни вдарили ракетою по Тузлах в Одеській області

Росіяни вдарили ракетою по Тузлах в Одеській області / Міноборони РФ

Росіяни з моря завдали ракетний удар за Тузлами, Білгород-Дністровський район Одеської області.

Як повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, удар був нанесений по об'єктах критичної інфраструктури.

Поки відомо, що постраждалих немає. Щодо інших населених пунктів, інформація перевіряється.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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