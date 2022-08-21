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Росія в паніці закриває повітряний простір у трьох областях

21 серпня 2022, 21:55

Окупанти також зупинили пасажирське сполучення по Чорному морю.

Росавіація, літак
Росавіація / briztour.ru

Російська Федерація закриє окремі ділянки повітряного простору у трьох областях з 22 до 25 серпня.

"За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій і Бєлгородській областях в період з 22 по 25 серпня цього року", - сказано в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також Росія зупинила пасажирське сполучення по Чорному морю між низкою міст з "технічних причин".

Як повідомляє SOTA, з 21 по 23 серпня всі рейси між Новоросійськом, Геленджиком, Сочі, Сухумом, а також тимчасово окупованими Ялтою і Севастополем були скасовані.

При цьому продаж квитків також був припинений "до повної ясності технічного стану суден".

Вибухи в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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