РФ перекине сили з фронту для відбиття атак на Крим: у США назвали причину

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

Після того, як в захопленому РФ Криму прогриміла серія вибухів на аеродромах і військових базах окупантів, Росія буде змушена посилювати свою військову присутність на півострові для його прикриття.

З цією метою в Крим окупантам доведеться перекидати резерви, знімаючи їх з фронту. Про це йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як вважають американські аналітики, нездатність окупантів РФ зупинити атаки на захоплений Крим може викликати невдоволення в російському суспільстві.

У звіті вказується: "Один російський блогер розкритикував війська РФ за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) після першої атаки безпілотника 31 липня".

Ще одним свідченням зростаючої стурбованості суспільства ефективністю російських заходів безпеки в Криму можуть бути затори, які спостерігаються на виїзді з окупованого півострова, додали в ISW.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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