Евакуації з міста і хімічна атака: в Україні оновили сигнали повітряної тривоги

У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени.
В Україні оновили сигнали повітряної тривоги.
Як повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України в Facebook, зокрема, через ядерний шантаж з боку Росії деякі територіальні громади ввели кілька сигналів тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки.
У відомстві зазначили, що в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.
Як розпізнати нові сигнали тривоги
Сигнал хімічної небезпеки відтепер схожий на звук церковних дзвонів.
Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін на сполох.
Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Після даного оповіщення необхідно включити місцеве радіо або телебачення і очікувати подальшу інформацію.
Робота транспорту під час тривоги
Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт, у тому числі і приватні перевізники, зупиняють рух у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху.
"Пасажири повинні покинути салон і пройти до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні Київської міської адміністрації.
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