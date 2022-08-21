Евакуації з міста і хімічна атака: в Україні оновили сигнали повітряної тривоги

Повітряна тривога в Україні / ua.depositphotos.com, pixabay

В Україні оновили сигнали повітряної тривоги.

Як повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України в Facebook, зокрема, через ядерний шантаж з боку Росії деякі територіальні громади ввели кілька сигналів тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки.

У відомстві зазначили, що в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.

Як розпізнати нові сигнали тривоги

Сигнал хімічної небезпеки відтепер схожий на звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін на сполох.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Після даного оповіщення необхідно включити місцеве радіо або телебачення і очікувати подальшу інформацію.

Робота транспорту під час тривоги

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт, у тому числі і приватні перевізники, зупиняють рух у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху.

"Пасажири повинні покинути салон і пройти до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні Київської міської адміністрації.

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