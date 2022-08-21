Війна в Криму: експерт назвав умову, коли півострів стане безлюдним

У Криму гримлять нові вибухи на базах окупантів РФ / Фото Telegram

Вибухи на військових базах і аеродромах російських окупантів в захопленому Криму не є випадковою подією – це початок нового етапу війни між Україною і РФ, заявив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін.

"Це означає, що тепер окупанти в Криму не зможуть спати спокійно, оскільки українські війська поступово переміщаються ближче до чорноморського узбережжя. Росії доведеться переміщати свої бойові ресурси, зокрема, всі свої бойові літаки і склади, далі. Раз Україна дістала до Сак, значить, може дістати і до бази в Севастополі. А це вже буде катастрофа", - підкреслив він в ході чату у Главреді.

Він переконаний в тому, що війна вже прийшла в Крим, адже відразу після початку серії вибухів на півострові утворилися черги на Кримський міст з бажаючих покинути захоплений РФ Крим.

"Ще кілька таких ударів - і Крим буде практично безлюдний. Росіяни туди їздити відпочивати вже не будуть, а, значить, залишки грошей, які Крим отримував, зникнуть. Півострів просто стане зоною бойових дій", - додав Соскін.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Читайте ще: