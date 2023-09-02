Росія влаштувала облави на мігрантів, щоб забрати їх у війська - ISW

Країна-агресорка Росія має дефіцит особового складу і намагається знайти кадри для бойових дій проти України, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

https://glavred.net/world/rossiya-ustroila-oblavy-na-migrantov-chtoby-zabrat-ih-v-voyska-isw-10497607.html Посилання скопійоване

Росія намагається забрати на війну мігрантів - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот соцмережі

Окупаційна армія Росія має нестачу особового складу і працює над призовом мігрантів у свої війська для війни проти України. Російська влада переслідує осіб, які нещодавно отримали громадянство, щоб вручити їм повістки. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що через дефіцит кадрів російська влада переслідує мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ. Їх хочуть забрати на службу у війська.

Зокрема, аналітики звернули увагу на затримання 21 мігранта з російськими паспортами у Красноярському краї. 18 з них були вручені повістки.

відео дня

Крім того, силовики влаштували рейди в торгових центрах і на ринках нерухомості Нижегородської області. Там 50 мігрантів, які лише нещо давно стали громадянами Росії, зобов'язали прибути до військкоматів.

Мобілізація в Росії

У серпні американське агентство Bloomberg написало, що ФСБ поставило ультиматум главі Кремлі Володимиру Путіну і вимагало звільнити міністра оборони окупантів Сергія Шойгу і главу Генштабу Валерія Герасимова та оголосити загальну мобілізацію. Втім, за даними журналістів, жодних ознак відсторонення Шойгу і Герасимова поки що немає.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія думає мобілізувати ще 450 тисяч осіб. За його словами, Москва не зупиняла мобілізацію і приховано призиває від 20 до 22 тисяч осіб на місяць.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що Росії вдасться мобілізувати 450 тисяч осіб на війну проти України. Проте, на його думку, росіяни мають проблеми з оснащенням, і таке угруповання вони можуть підготувати максимум до зими.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.