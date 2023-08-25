Буданов розкрив плани Путіна: Росія думає мобілізувати ще 450 тисяч осіб

Агресорка Росія продовжує приховану мобілізацію, щомісяця на війну проти України призивають від 20 до 22 тисяч росіян, сказав Кирило Буданов.

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Росія минулої осені мобілізувала 350 тисяч росіян до лав окупантів - Буданів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Росія не зупиняла мобілізацію і кожного місяця відправляє на війну проти України до 22 тисяч росіян. Також Москва роздумує над тим, щоб мобілізувати ще 450 тисяч осіб. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю Крим. Реалії він розповів про те, що росіяни аналізують варіант, згідно з яким можуть призвати ще 450 тисяч на війну з Україною.

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"Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, за призовом додатково 450 тисяч", - сказав Буданов.

Також він нагадав, що прихована мобілізація в РФ триває – щомісяця до лав окупантів призивають від 20 до 22 тисяч осіб. Минулої осені мобілізували 350 тисяч осіб.

"Саме по собі це наводить на наступне питання: А навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде", - підкреслив Кирило Буданов.

Мобілізація в Росії

Путін злякався мобілізації в РФ восени і вирішив перенести її на зиму, написало британське видання The Times. За даними журналістів, директор Кремля не хотів зіткнутися з невдоволенням населення на тлі регіональних виборів у Росії.

Американське агентство Bloomberg раніше повідомило, що спецслужби РФ висунули Путіну ультиматум: звільнити Шойгу з поста міністра оборони, оголосити воєнний стан і загальну мобілізацію в Росії. Втім, наразі Шойгу і Герасимов залишаються біля керма військового відомства країни-агресора.

Також журналісти Bloomberg писали, що мобілізація в Росії зведе нанівець відновлення економіки від санкцій. На думку журналістів, в країні виникне дефіцит робочої сили, і це позначиться на економічній ситуації.

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