'Росії вдасться призвати 450 тисяч людей': полковник про можливі зміни на фронті

Росії постійно не вистачає часу, щоб реалізовувати свої плани, наголосив полковник запасу Олег Жданов.

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Жданов розповів про масштабну мобілізацію в Росії / колаж: Главред, фото: Главред, росЗМІ

В інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов розповів, чи вдасться Кремлю призвати і підготувати 450 тисяч росіян і як це може позначитися на фронті.

За словами експерта, цілком можливо, що Росії вдасться призвати таку кількість людей.

"Буквально місяць тому там проводилися навчання Росгвардії з придушення бунтів серед мобілізованих. Влада припускає, що буде масова мобілізація, яка може призвести до протестів, як мобілізованих, так і членів їхніх сімей. Призвати громадян вони можуть, але у мене, як у військової людини, виникає питання: чим їх екіпірувати і озброювати? І, найголовніше, є серйозні сумніви щодо того, чи потягне мобілізацію економіка Росії. Мені здається, що ні", - повідомив Жданов.

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Також існує й інший ключовий аспект - це українська фора, яка є з самого початку війни. Росії постійно не вистачає часу, щоб реалізовувати свої плани.

"І поки росіяни будуть збирати 400 тисяч осіб, екіпірувати, озброювати і навчати, відправити на фронт їх вдасться максимум до зими. На той час ми можемо виконати завдання, які поставлені в рамках поточної наступальної кампанії", - додав полковник.

Мобілізація в РФ: що відомо

Нагадаємо, що російський опозиціонер розкрив плани Путіна на нову хвилю мобілізації. За словами Яковенка, якщо просто так направити мільйон не навчених людей на фронт, то вони будуть вже навіть не "гарматним м'ясом". Це буде такий "гарматний фарш".

Стало відомом, чи вдасться Путін до загальної мобілізації. Мобілізація в країні-агресорці обов'язково буде, але вона буде носити досить обмежений характер. Не тому що Путін не хоче, а тому що немає ресурсів для цього, вважає експерт.

Данілов заявив, що мобілізація у РФ не досягнула цілей. Секретар РНБО підкреслив, що в країні-агресорці активно відбувається примус до підписання контрактів.

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