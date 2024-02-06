Росія проти НАТО: у The Telegraph відкинули 'апокаліптичний' сценарій війни

Росія швидше збанкрутує, ніж спробує почати війну з країнами Заходу, впевнений експерт.

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Сили РФ вичерпаються вже через кілька років / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Росія не зможе створити серйозну загрозу країнам Заходу, вважає оглядач The Telegraph Ендрю Ліліко. Експерт зазначив, що для цього у РФ занадто слабка економіка, а населення РФ "удвічі менше", ніж населення Німеччини і Франції разом узяті.

У своїй статті Ліліко аналізує, чи визначає високий ВВП окремої країни її більшу військову міць, і що це означає для Росії. Він висновує, що військові витрати ЄС все одно будуть приблизно вдвічі вищими за російські, попри те, що країна-агресорка теж їх збільшила до 6%.

З цього, за логікою Ліліко, випливає, що Росії необхідно буде мобілізувати більш ніж 40% до вже наявного особового складу ЗС РФ. Європейські війська вже зараз налічують близько 1,4 млн військовослужбовців.

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"Таким чином, Росії знадобиться близько 2 мільйонів військовослужбовців для війни на виснаження. Якщо припустити, що Росія нападатиме, і застосувати класичне емпіричне правило, згідно з яким атакувальним силам необхідна перевага 1,5:1 на театрі воєнних дій, Росії знадобиться приблизно три мільйони людей", - ідеться в публікації.

Наразі в Росії є близько 1,2 млн військовослужбовців, але теоретично - близько 2 млн резервістів.

"Якщо наведений вище аналіз правильний, то в середньостроковій перспективі, навіть якщо залишити осторонь будь-які "моральні" розбіжності, щоб мати шанс проти об'єднаного ЄС (і, таким чином, бути в змозі погрожувати Британії), Росії потрібно або подвоїти, або потроїти свої нинішні збройні сили, або приблизно подвоїти, або потроїти свої військові витрати щодо ВВП. Подвоєння цих витрат щодо ВВП поставило б його у діапазон 12-15%, як у пізній період Радянського Союзу - рівень, який привів радянську економіку до колапсу в 1980-х роках. Триразове збільшення було б іще більш руйнівним", - пояснює аналітик.

Повторне подвоєння або потроєння військових витрат в умовах наявних санкцій приведе Росію до банкрутства вже за кілька років, вважає Ліліко.

Економіка Росії не дозволить Путіну створити серйозну загрозу для ЄС навіть у середньостроковій перспективі, підсумовує експерт.

Війна Росії з НАТО

Після провалених обіцянок підтримувати Україну всім необхідним озброєння на Заході всерйоз заговорили про можливе зіткнення з Росією. Наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стверджував, що війна з РФ можлива вже через 5-8 років.

У матеріалі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) йдеться про те, що у Північноатлантичному альянсі бачать два сценарії розвитку подій. Перший - спроба захоплення Росією стратегічно значущого шведського острова Готланд. Другий передбачає агресію проти країн Балтії, якої і побоюються в Альянсі.

На тлі загальної міжнародної напруженості НАТО проведе в лютому масштабні військові навчання "Стійкий захисник", у яких візьмуть участь близько 90 тис.солдатів.

Планується, що це будуть найбільші навчання з часів закінчення Холодної війни. Останні маневри НАТО, масштабніші, відбулися до розпаду Радянського Союзу - в 1988 році. Тоді було залучено близько 125 тис. солдатів.

Тим часом британський міністр оборони Грант Шаппс попередив, що Британія на чолі зі Сполученими Штатами "стане на перший план, коли це буде необхідно" на захист міжнародного судноплавства.

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