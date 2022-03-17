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Росія прикидається, що веде переговори з Україною - глава МЗС Франції

17 березня 2022, 06:55

На думку Ле Дріана, щоб процес був результативним, переговори зараз повинні бути зосереджені, перш за все, на припиненні вогню.

Ле Дріан
Росія прикидається, що веде переговори з Україною - глава МЗС Франції / Reuters

У МЗС Франції не вірять у результативність переговорів Росії та України. Там вважають, що країна-агресор лише симулює процес переговорів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 16 березня в спілкуванні з журналістами зазначив, що не можна вести переговори "з пістолетом біля голови", пише Le Parisien.

На думку Ле Дріана, щоб процес був результативним, переговори зараз повинні бути зосереджені, перш за все, на припиненні вогню. Адже тоді обидві сторони зможуть приймати зважені рішення.

Слід зазначити, що представники української делегації підозрюють Москву у прагненні таким чином виграти час. Однак французький міністр не сказав, як сам ставиться до такого припущення.

Глава МЗС Франції сказав, що вони вважають за необхідне збереження каналів переговорів з Володимиром Путіним. Мовляв, це важливо для подальшого притягнення Росії до відповідальності за її дії.

Також він підкреслив, що Франція зберігає постійний канал переговорів з Україною. Про це свідчить постійна взаємодія керівників наших держав.

Раніше радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк розповів про хід переговорів з Росією про припинення вогню та виведення російських військ з української території.

"Наша позиція на переговорах цілком конкретна - юридично вивірені гарантії безпеки; припинення вогню; виведення російських військ. Все це можливо тільки при прямому діалозі глав України і РФ", - сказав він.

За словами Михайла Подоляка, позиція російської делегації значно пом'якшилася, і тому офіційний Київ розраховує на угоду про припинення вогню найближчим часом. Чиновник зазначив, що війна йде не за планом Росії.

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війна в Україні Жан-Ів Ле Дріан новини Франції
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