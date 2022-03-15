"Важкий процес": Подоляк підбив підсумки переговорів з Росією

Михайло Подоляк розповів про переговори / Twitter

Україна і Росія продовжать переговори вже з завтрашнього дня, 16 березня. Як зазначив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, процес складний, проте місце для компромісу є.

"Продовжимо завтра. Дуже важкий і в'язкий переговорний процес. У наявності принципові протиріччя. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах", - пише Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, раніше джерела журналістів у розвідці України повідомили, що прогресу в переговорах Києва і Москви поки немає. Українська сторона не здає своїх позицій, а Москва вперто не визнає своєї поразки. Росіяни намагатимуться захопити Маріуполь і більшу частину Донбасу. Україна наполягає на виведенні військ РФ з усіх своїх територій, включаючи Крим і ОРДЛО. Путін виступає проти.

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