Росіяни пом'якшили свої позиції на переговорах з приводу припинення вогню Подоляк

Михайло Подоляк / УНІАН

Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента Андрія Єрмака розповів про хід переговорів з Росією про припинення вогню і виведення російських військ з української території. На своєму Telegram-каналі чиновник опублікував відповідний фрагмент власного інтерв'ю американському телеканалу PBS.

"Наша позиція на переговорах цілком конкретна-юридично вивірені гарантії безпеки; припинення вогню; виведення російських військ. Все це можливо тільки при прямому діалозі глав України і РФ", - написав він.

За словами Михайла Подоляка, позиція російської делегації значно пом'якшилася, і тому офіційний Київ розраховує на угоду про припинення вогню найближчим часом. Чиновник зазначив, що війна йде не за планом Росії.

"Росіяни використовували всі ресурси, які планували використовувати в цій війні. У них немає резервів і ланцюжка поставок. Вони планували ввести війська, захопити якомога більше території за три дні і, по суті, провести бліцкриг. Цього у них не вийшло і не вийде. У них немає жодного шансу просунутися вглиб української території", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те що російські військові будуть збільшувати кількість обстрілів України крилатими ракетам. Такий невтішний прогноз озвучив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович під час телемарафону 15 березня. За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі поділилася думкою, коли і як закінчиться війна в Україні. За її словами, відповідь на це питання знає президент країни-агресора Володимир Путін.

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