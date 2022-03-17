Путін планував захопити всю Україну за 10 днів - Квін

За її словами, диктатор зараз незадоволений і вдається до риторики, яка, по суті, піднімає рівень ескалації.
Президент РФ Володимир Путін планував завоювати всю Україну протягом 10 днів. Реалізувати такий план йому завадило потужний опір ЗСУ та територіальної оборони.
Тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін у коментарі 24 каналу повідомила, що Путін не очікував такої відсічі.
"Путін думав, що завершить війну, захопивши всю Україну протягом 10 днів. Очевидно, він зіткнувся з куди більшим опором ЗСУ і сил ТРО, ніж він очікував", - зазначила дипломат.
За її словами, диктатор зараз незадоволений і вдається до риторики, яка, по суті, піднімає рівень ескалації. Йдеться про загрози ракетними ударами по країнах Заходу.
Крістіна Квін нагадала, що глава Сполучених Штатів Джо Байден ясно пояснив: "якщо президент Путін зробить хоча б крок на територію НАТО, Альянс відповість".
"Ми відстежуємо ситуацію дуже ретельно і сподіваємося, що Путін не вдасться до таких дій", - додала Квін.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін вже зазнав невдачі в одному важливому сенсі. Він не розумів, з чим зіткнеться, почавши війну проти України.
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