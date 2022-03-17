Путін планував захопити всю Україну за 10 днів - Квін

План РФ провалився / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін планував завоювати всю Україну протягом 10 днів. Реалізувати такий план йому завадило потужний опір ЗСУ та територіальної оборони.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін у коментарі 24 каналу повідомила, що Путін не очікував такої відсічі.

"Путін думав, що завершить війну, захопивши всю Україну протягом 10 днів. Очевидно, він зіткнувся з куди більшим опором ЗСУ і сил ТРО, ніж він очікував", - зазначила дипломат.

За її словами, диктатор зараз незадоволений і вдається до риторики, яка, по суті, піднімає рівень ескалації. Йдеться про загрози ракетними ударами по країнах Заходу.

Крістіна Квін нагадала, що глава Сполучених Штатів Джо Байден ясно пояснив: "якщо президент Путін зробить хоча б крок на територію НАТО, Альянс відповість".

"Ми відстежуємо ситуацію дуже ретельно і сподіваємося, що Путін не вдасться до таких дій", - додала Квін.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін вже зазнав невдачі в одному важливому сенсі. Він не розумів, з чим зіткнеться, почавши війну проти України.

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