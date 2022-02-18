Україні загрожує 200-тисячна армія: у США побачили збільшення числа військ РФ

РФ спровокувала найзначнішу військову мобілізацію в Європі з Другої світової війни.
Росія стягнула до кордонів України близько 190 тисяч військових, заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
За його оцінкою, на 30 січня, російське угруповання включало в себе близько 100 тисяч військових, повідомляє The Guardian.
"Ми оцінюємо, що Росія, ймовірно, зібрала від 169 000 до 190 000 особового складу в Україні і поблизу неї в порівнянні з приблизно 100 000 на 30 січня", - заявив він.
Які війська загрожують Україні:
- військові частини вздовж кордону;
- підрозділи РФ в Білорусі;
- частини армії РФ в окупованому Криму;
- підрозділи Росгвардии;
- інші підрозділи внутрішньої безпеки, дислоковані в цих районах;
- армійські корпуси РФ в "ЛДНР".
За його словами, в той час як Росія намагається применшити або обдурити світ своєї наземної і повітряної підготовки, російські військові анонсували широкомасштабні військово-морські навчання в Чорному морі, Балтійському морі і Арктиці.
"Росія публічно заявила, що тільки в навчаннях в Чорному морі беруть участь більше 30 кораблів, і ми вважаємо, що десантні кораблі Північного і Балтійського флотів були направлені в Чорне море для поповнення місцевих сил", - йдеться в заяві США.
За словами посла, зараз спостерігається найзначніша військова мобілізація в Європі з Другої світової війни.
"Однак Російська Федерація відсутня на сьогоднішньому важливому спільному засіданні і відмовляється пролити світло на безпрецедентне нарощування військової сили. Прохання про роз'яснення своїх військових дій згідно з Віденським документом, який, нагадаю, є механізмом, на який Москва добровільно підписалася, вона охарактеризувала як "провокацію" – додав Карпентер.
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Раніше в Міністерстві оборони Великобританії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну.
На думку британських розвідників, росіяни можуть атакувати Київ і замкнути кільце біля Дніпра.
Згідно з опублікованою схемою, Харків може виявитися окупований російськими частинами.
Оприлюднена карта не виключає удару з території Білорусі.
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