Перед вторгненням РФ під чужим прапором застосує хімічну зброю на Донбасі - The Washington Post

РФ активно фабрикує привід до війни / Фото Reuters, рixaby

Оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисним прийомом, щоби ввести в оману Сполучені Штати та інші держави. Насправді РФ може готувати провокацію із застосуванням хімічної зброї.

Як пише The Washington Post з посиланням на чотирьох чиновників, імена яких не розкриваються, Вашингтон отримав "достовірну інформацію про те, що заяви Росії можуть бути частиною кампанії з дезінформації, спрямованої на те, щоб ввести США в оману".

Два інших американських чиновника і один європейський незалежно один від одного підтвердили, що вони знайомі з додатковими розвідданими, які вказують на те, що Росія під чужим прапором буде використовувати хімічну речовину, яка знерухомить мирних жителів, а потім використає трупи, щоби створити враження, ніби українці отруїли газом і вбили мирних жителів. Один з чиновників сказав, що вина може бути покладена і на американців.

Видання зазначає, що офіційним особам США ще належить представити більшу частину доказів, що лежать в основі їхніх тверджень про пересування військ або операцій під чужим прапором.

Крім того, представник західної розвідки на умовах анонімності повідомив, що велика частина індикаторів того, що Росія готується до війни – "червона".

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"Все зводиться до політичного рішення, чи починати атаку. РФ активно фабрикує привід до війни. Ця активність здається більшою, ніж просто військові навчання", - заявив він.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

Пізніше старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив Politico, що перспектива російського вторгнення в Україну 16 лютого 2022 року завжди перебільшувалася. Часові рамки, на які дійсно варто звернути увагу, — це 20 лютого і після.

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що російських військ на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції". Вторгнення Росії може статися в будь-який момент.

У свою чергу, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що в Рф шукають привід для вторгнення в Україну, тому росЗМІ поширюють фейкову інформацію. Зокрема, мова йде про історію про виявлення масових поховань мирних жителів, нібито вбитих українськими військовими на Донбасі.

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