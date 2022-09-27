Росія може анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області 4 жовтня – ЗМІ

Кремль може оголосити про "приєднання" захоплених територій України вже за тиждень / Фото pixabay.com

Рада Федерації Росії, мовляв, не проводитиме спеціальних позачергових засідань для затвердження анексії окупованих територій України. Чергове засідання має відбутися 4 жовтня.

Як повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости, російський сенатор Андрій Клішас сказав, що верхня палата парламенту агресора не буде окремо збиратися для ухвалення "законів" щодо "входження до складу Росії нових суб'єктів".

Він підкреслив, що наступне засідання, згідно з графіком, має відбутися 4 жовтня.

"Референдуми" Росії в Україні

Росія разом зі своїми колаборантами в період з 23 по 27 вересня проводить нібито референдуми на окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Москва збирається анексувати українські території.

Президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію.

Він збирається визнати "результати" так званих референдумів на окупованих землях України.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков сказав, що після "референдуму" на Донбасі Москва в оперативному порядку оформлятиме "документи", спрямовані на визнання "результатів голосування".

Президент України Володимир Зеленський попередив, що псевдореферендуми Росії на захоплених територіях закривають можливість для подальшого проведення перемовин Києва і Москви.

За його словами, Кремль послав негативний сигнал – Путін не має наміру припиняти війну.

Дивіться відео ТСН – на Херсонщині війська РФ з автоматами ходили до людей, щоб вони йшли на "референдуми"

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