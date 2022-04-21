Шмигаль обговорив із Байденом нові санкції проти Росії

Шмигаль зустрівся з Байденом у Вашингтоні / фото Кабміну

Під час свого візиту до США прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з американським президентом Джо Байденом у Вашингтоні, повідомляти преслужба Кабміну в четвер, 21 квітня.

Глава уряду подякував Байдену від імені всіх українців за величезну підтримку з боку Адміністрації президента США. Зокрема, за надання Україні нового масштабного пакету військової допомоги на суму $800 млн доларів і $500 млн.доларів прямої економічної допомоги.

"Для перемоги України у відстоюванні незалежності та спільних цінностей демократичного світу потрібне подальше лідерство США в питаннях постачання зброї, розширення фінансової допомоги та посилення санкцій проти Росії. Тільки так можна змусити Кремль завершити війну", – сказав Денис Шмигаль.

Він розповів Байдену про злочини окупантів на території України, про численні жертви і значні збитки, про зруйновану цивільну інфраструктуру.

"Ми цінуємо вашу рішучу позицію називати ці дії геноцидом. Розраховуємо на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори і виконавці злочинів були притягнуті до відповідальності", – підкреслив прем'єр.

Сторони підняли питання посилення санкційного тиску на Росію. Глава уряду зазначив, що Україна високо цінує лідерську роль США в координації зусиль партнерів у справі послідовного введення комплексних санкцій для зупинки агресивної політики кремля.

Денис Шмигаль підкреслив, що ЗСУ і українці продемонстрували, що не здадуться і здатні перемогти. За його словами, у цей вирішальний момент лідерство США має критично важливе значення.

Як повідомляв Главред, за добу країна-агресор РФ перекинула в Україну чотири батальйонні тактичні груп( БТГ), три з яких пішли на Донбас. Про це повідомив CNN високопоставлений чиновник американського оборонного відомства в середу, 20 квітня.

За його словами, за останній тиждень Російський сили додали 17 БТГ. Всього, за оцінками США, зараз на території Української держави знаходяться 82 БТГ.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти почали наступ на Донбасі, але заходить путінська армія тільки в порожні міста-там немає людей. Згодом їх накриває артилерія ВСУ.

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