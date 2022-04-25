Байден сьогодні запропонує призначити нового посла США в Україні – WSJ

Байден запропонує призначити Брінк послом в Україні/ sk usembassy gov

Американський президент Джо Байден може офіційно запропонувати призначити нового посла в Україні уже в понеділок, 25 квітня.

Як очікується, новим послом може стати Бріджит Брінк. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Брінк нині є послом Сполучених Штатів у Словаччині.

Крім цього, за словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, американські дипломати можуть повернутися в Україну вже цього тижня. Планується, що спочатку вони здійснюватимуть одноденні поїздки до Львова. Потім вони можуть повернути посольство до Києва.

Посол США в Україні

Про те, що послом Сполучених Штатів Америки в Україні може стати Бріджит Брінк, стало відомо у грудні 2021 року. Проте офіційно у США тоді цього не оголошували – чекали підтвердження від України. Інформація про те, що Україна схвалила кандидата на пост американського посла, з’явилася на початку січня 2022 року.

Зараз Бріджит Брінк працює послом у Словаччині. Вона перебуває на цій посаді з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.

Нагадаємо, посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами.

У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

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