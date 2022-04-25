Байден сьогодні запропонує призначити нового посла США в Україні – WSJ

Ця посада залишалася вакантною з 2019 року.
Американський президент Джо Байден може офіційно запропонувати призначити нового посла в Україні уже в понеділок, 25 квітня.
Як очікується, новим послом може стати Бріджит Брінк. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Брінк нині є послом Сполучених Штатів у Словаччині.
Крім цього, за словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, американські дипломати можуть повернутися в Україну вже цього тижня. Планується, що спочатку вони здійснюватимуть одноденні поїздки до Львова. Потім вони можуть повернути посольство до Києва.
Посол США в Україні
Про те, що послом Сполучених Штатів Америки в Україні може стати Бріджит Брінк, стало відомо у грудні 2021 року. Проте офіційно у США тоді цього не оголошували – чекали підтвердження від України. Інформація про те, що Україна схвалила кандидата на пост американського посла, з’явилася на початку січня 2022 року.
Зараз Бріджит Брінк працює послом у Словаччині. Вона перебуває на цій посаді з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.
Нагадаємо, посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами.
У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.
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