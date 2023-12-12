Перейшли в контрнаступ на Авдіївському напрямку: офіцер ЗСУ повідомив про успіх

Як повідомили в 47-й бригаді, Сили оборони України провели контрнаступальну операцію і вибили росіян з їх позицій на Авдіївському напрямку.

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ЗСУ провели успішний контрнаступ і вибили окупантів з їх позицій / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 43 окрема механізована бригада

В ході контратак з боку Сил оборони України на Авдіївському напрямку, українські військові зуміли відсунути російських окупантів назад в районі Степового, що на північ від Авдіївки. Про це повідомив у прямому ефірі програми "Суспільне. Спротив" начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін.

"Противник був відсунутий внаслідок наших контратак минулої доби. Але детальніше розповісти ситуацію в Степовому я не можу, тому що це може допомогти ворогу скоригувати свої тактичні плани", — підкреслив Лазуткін.

Крім Степового, в районі на північ від Авдіївки російські війська намагаються продовжити наступ малими піхотними групами, особливо біля Коксохімічного заводу, повідомив військовий.

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"Власне там біля стін заводу і залишаються", — наголосив спікер.

Лазуткін також додав, що російські окупаційні війська зменшили частоту авіаційних атак та ударів керованими авіабомбами протягом останніх днів. Проте артилерійські обстріли залишаються інтенсивними.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України біля Авдіївки, втрати окупантів становлять приблизно 30 тисяч загиблих військовослужбовців. Про це заявив Максим Морозов, офіцер "Легіону Свободи".

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про наслідки масованої атаки російських військ. За його словами, втрати російських військ продовжують зростати в районі Авдіївки.

Як зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, росіяни намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області, відправляючи тисячі своїх військових в "м'ясні" штурми.

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