РФ пішла у потужний наступ: генерал ЗСУ назвав найнебезпечніші напрямки

Ворог активно застосовує авіацію та керовані авіабомби, наголосив Олександр Тарнавський.

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Окупанти РФ йдуть вперед на фронті / Колаж: Главред, Фото: mil.ru

Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському і Мар'їнському напрямках, заявив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, ворог активно застосовує авіацію та керовані авіабомби. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

"За дві доби - 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону. Вчора відбито 42 атаки противника на схід від Новобахмутівки, на південь від Північного і Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського і Невельського. Позавчора на Авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків і 15 інших бронемашин. Біля Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні", - зазначив український воєначальник. відео дня

Він уточнив, що ворог також проявляє активність і в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де за минулу добу нашими захисниками відбито 14 атак.

При цьому позавчора на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника на південь від Новодарівки і на захід від Новопокровки. А вчора ворог тричі атакував північніше Приютного і західніше Новопокровки.

У свою чергу на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрати в живій силі і техніці, додав Тарнавський.

За його словами, загальні втрати ворога за минулу добу склали 430 осіб. Знищено 7 одиниць військової техніки, зокрема:

3 танки;

2 ББМ;

спеціальна техніка.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що окупанти пішли вперед і просунулися на фронті. Росіяни незначно просунулися на двох напрямках, про що свідчать геолокаційні кадри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула резерви і пішла на захоплення ключового вузла на сході. Противник намагається захопити населений пункт Синьківка, попередив Олександр Сирський.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

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