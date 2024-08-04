Росія має стати республікою: яку роль відіграють обміняні росіяни - експерт

У російської опозиції різне ставлення до силового опору режиму Путіна, зазначила Ольга Курносова.

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Чого чекати від звільнених у рамках обміну між РФ і США росіян? / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

У російських опозиціонерів, які були випущені Росією на свободу в результаті великого обміну ув'язненими, немає вираженого лідера через загрозу переслідування з боку Росії. Водночас поки незрозуміло, як вони протистоятимуть режиму Путіна, поділилася в інтерв'ю Главреду політичний аналітик, головний редактор порталу After Еmpire Ольга Курносова.

Експерт зазначила, що у російській опозиції загалом різне ставлення до силового опору режиму Путіна. Хоча сама ж Курносова "за" такий варіант.

"Я сподіваюся, що ті люди (багатьох із них я знаю особисто і вітаю зі свободою) теж долучаться до цієї роботи з підтримки та розвитку, рекрутингу в силові підрозділи і підготовки майбутніх змін у Росії", - сказала Курносова. відео дня

На її думку, у цьому контексті необхідно говорити про створення мережевих структур, зокрема всередині Росії, роботу з підготовки громадської думки і бачення, як має бути влаштована майбутня Росія.

"На мій погляд, це (Росія, - Главред) має бути парламентська республіка і Федерація з можливістю виходу територій. Хоча б такі речі мають бути обговорені і мають стати таким собі консенсусом серед різних частин опозиції", - висловилася Курносова.

Хто така Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Обмін ув'язненими між США і РФ - головне

Як писав Главред, 1 серпня між РФ і США відбувся великий обмін ув'язненими. У списках були 24 людини, серед яких - російський убивця Вадим Красіков і заарештований російською владою так званий опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Водночас у рамках домовленості до США повернулися ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан і російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева. Росія ж отримала вісім осіб, більшість - підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

В Україні з тривогою сприйняли новини про обмін заручниками між Росією і західними країнами через острах можливості таємних переговорів без участі України, писала газета The Wall Street Journal.

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