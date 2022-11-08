В іранських дронах використовувалися нові деталі з США - розвідка

В іранських дронах знайшли американські нові деталі / скрін

В іранських безпілотниках, які використовує Росія для ударів по Україні, знайшли деталі, які були виготовлені в США. Про це заявили в українській розвідці.

Таким чином, українська сторона знайшла нові підтвердження того, Іран передав Росії дрони вже після повномасштабного вторгнення, адже ці деталі були виготовлені вже під час повномасштабної війни в Україні.

"Гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки зроблено. А ще знадобився час, щоб його доставити в Російську Федерацію. Тобто вони були доставлені в цьому році", - йдеться в повідомленні.

Також там відзначили, що деталі, які використовувалися в іранських дронах, були зроблені в різних країнах:

двигун - Австрія,

камера видимого діапазону - Японія,

лазерний далекомір - Китай,

авіаційна бомба - Іран.

"Ніяких російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані)", - зазначили в ГУР.

Всі ці дані Україна передала країнам-партнерам.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдала масованих ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

Водночас Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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