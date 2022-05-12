Росія 13 травня відрубає постачання газу до Фінляндії-ЗМІ / колаж ua.depositphotos.com

Влада країни-агресора, Росії, вже найближчої п'ятниці, 13 травня, може припинити постачання газу до Фінляндії - в якості помсти за недавню заяву офіційного Гельсінкі про плани якомога швидше подати заявку на членство в НАТО. Про це повідомляє фінське видання Iltalehti з посиланням на свої джерела.

Офіційно фінська влада не підтверджує цю інформацію. Журналісти з посиланням на джерела відзначають, що ключові політики були попереджені про те, що Росія з 13 травня може припинити постачання газу.

"Фінляндія поки не має наміру це коментувати, але чекає, чи припиниться подача газу. Якщо це буде реалізовано, це викличе серйозні проблеми для фінської промисловості і виробництва продуктів харчування", ‒ повідомляє видання.

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Нагадаємо, раніше, 20 квітня, в парламенті Фінляндії на тлі війни РФ проти України пройшли дебати щодо можливості вступу Гельсінкі до НАТО. Кілька годин 200 депутатів обговорювали висновок щодо переваги та ризиків перебування країни в Альянсі. За підсумком більшість депутатів підтримали ідею євроатлантичної інтеграції фінської держави.

Більшість фінів дотримувалися точки зору, згідно з якою Фінляндія повинна бути нейтральною державою. Однак країна регулярно брала участь у навчаннях НАТО. Близько 60% фінів стали підтримувати вступ держави до Альянсу після військового вторгнення Росії в Україну.

Заявка на вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу може бути подана в будь-який момент. Очікується, що рішення буде прийнято до 12 травня.

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