Росія погрожує Фінляндії "серйозними наслідками" якщо та піде в НАТО

Марія Захарова / Reuters

Представник МЗС РФ Марія Захарова пригрозила Фінляндії "серйозними наслідками" при вступі її в НАТО, пише ТАСС.

"Ми розглядаємо прихильність уряду Фінляндії політиці військового неприєднання як важливий фактор забезпечення безпеки і стабільності в Північній Європі", - заявила Захарова і додала, що вступ Фінляндії в НАТО матиме серйозні військові і політичні наслідки.

Крім того, дипломат висловила невдоволення наданням Фінляндією своєї території для проведення військових навчань країн Північноатлантичного альянсу поблизу кордонів Росії. Також Захарова зазначила, що США намагаються втягнути Фінляндію до складу НАТО. Взаємодія цієї країни з альянсом стає тіснішою.

За словами представника МЗС Росії, забезпечення безпеки одних країн не повинно спричинити за собою загрозу іншим країнам. Це-основоположний принцип, з яким свого часу погодилися всі країни ОБСЄ, включаючи і Фінляндію, і Швецію.

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