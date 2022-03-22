Фінляндія затримала 21 яхту: якщо виявиться, що судна "олігархів Путіна", їх негайно конфіскують

У Фінляндії затримали російські яхти / Reuters

У Фінляндії затримали 21 яхту, вони можуть належати особам, які перебувають у санкційних списках Заходу. Якщо фінська митниця виявить, що судна будь-яким чином пов'язані з фізичними особами або компаніями, щодо яких запроваджені обмеження Євросоюзу, майно можуть конфіскувати. Втім, виявити такий зв'язок складно, оскільки яхти зареєстровані по всьому світу.

Як повідомляє HS, яхти, які, імовірно, належать російським бізнесменам, затримані. Проводиться перевірка. Якщо з'ясується, що судна афілійовані з російськими олігархами і компаніями, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу, майно можуть конфіскувати.

Відзначається, що складно встановити, чи є зв'язок яхт з Росією, оскільки судна зареєстровані по всій планеті.

"Складно зрозуміти, чи російські це яхти, адже вони зареєстровані по всьому світу", - підкреслив гендиректор компанії, яка керує зимовим складом в Ловийсе.

Нагадаємо, раніше суперяхта MY Solaris російського мультимільярдера Романа Абрамовича прибула до турецького курортного міста Бодрум. Одеські діти-яхтсмени на човні намагалися перешкодити судну пришвартуватися в порту. На човні був прапор України з гаслом "Ні війні". Їх затримала берегова охорона.