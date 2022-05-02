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Фінляндія вступає до НАТО: РФ посилить війська і ППО біля її кордонів - РНБО

2 травня 2022, 21:52

Фінляндія та Швеція перейшли в розряд держав-противників Росії.

війська РФ
Росія збирається посилити свої війська біля кордонів Фінляндії у зв'язку з наміром Гельсінкі вступити до НАТО - РНБО / Reuters

Фінляндія збирається подати заявку на вступ до НАТО. У зв'язку з цим РФ намагається залякувати Гельсінкі, а російські політики вже називають країну "фашистською державою". Держдума вже готова розірвати договір про оренду Сайменського каналу, однієї з найважливіших фінських транспортних артерій. Незабаром Росія почне посилювати свої війська і сили протиповітряної оборони на кордоні з Фінляндією, і флот у Фінській затоці. Російські хакери можуть завдати удару по фінській банківській системі. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

На сторінці Центру в соціальній мережі Facebook йдеться про те, що Росія намагається налякати Фінляндію, яка готується до вступу у Євросоюз. Російські політики вже почали називати країну "фашистською" і мають намір перейти до певних заходів.

читайте такожБожевільна політика режиму Путіна: Ілларіонов пояснив, навіщо РФ стягнула війська до кордону з ФінляндієюЗокрема, парламент РФ готовий розірвати угоду про оренду Сайменського каналу, який є однією з найголовніших транспортних артерій фінської держави.

"Фінляндія та Швеція автоматично переходять до супротивників Москви. Держдума РФ готова розірвати договір про оренду Сайменського каналу - однієї з найважливіших транспортних артерій Фінляндії", - сказали в ЦПД.

Росія посилить війська біля кордонів Фінляндії

Як вважають в РНБО, незабаром Росія демонстративно посилить своє військове угруповання сухопутних сил і ППО на кордоні з Фінляндією і флот у Фінській затоці. Хакери, в свою чергу, спробують вивести з ладу фінську банківську систему.

"Нагадаємо, що Фінляндія вже є партнером Північноатлантичного альянсу, вступ до НАТО забезпечить їй гарантії безпеки, які отримують повноправні члени організації", - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, після заяви Фінляндії про намір вступити до НАТО Росія стала стягувати війська до кордонів держави. Москва застерегла Гельсінкі від інтеграції у Альянс, після чого було зафіксовано пересування важкого озброєння, включаючи ракетні системи, до фінського кордону.

Дивіться відео ТСН - як Фінляндія відреагувала на скупчення військ РФ біля своїх кордонів

Фінляндія вступає до НАТО

У парламенті Фінляндії 20 квітня на тлі війни РФ проти України відбулися дебати щодо можливості вступу Гельсінкі до НАТО. Декілька годин 200 депутатів обговорювали висновок щодо переваги та ризиків перебування країни у Альянсі. За підсумком більшість депутатів підтримали ідею євроатлантичної інтеграції фінської держави.

Більшість фінів дотримувалися точки зору, згідно з якою Фінляндія повинна бути нейтральною державою. Однак країна регулярно брала участь у навчаннях НАТО. Близько 60% фінів стали підтримувати вступ держави до Альянсу після військового вторгнення Росії в Україну.

Заявку на вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу може бути подано в будь-який момент. Очікується, що рішення буде ухвалено до 12 травня.

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