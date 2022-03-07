"Путін, це не санкції, це спеціальна фінансова операція": у Фінляндії потужно познущалися з Росії

Володимир Путін / Reuters

Фінський журналіст Юссі Тууленсуу залишив досить отруйний і знущальний коментар з приводу нападу Російської Федерації на Україну і санкцій проти російських агресорів. Така інформація є на його сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

Юссі Тууленсу є головним редактором видання "Aamulehti".

"Містер Путін, це не санкції. Це спеціальна фінансова операція. Ми тут, щоб врятувати вашу економіку!"- написав журналіст.

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Нагадаємо, раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в ході спеціального засідання Генасамблеї, присвяченого засудженню російської війни проти України, прямо познущався над президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

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"Це божевілля. Якщо він хоче вбити себе, йому не потрібно застосовувати ядерний арсенал-він повинен зробити те ж саме, що і хлопець в Берліні в своєму бункері в травні 1945 року", - сказав він.