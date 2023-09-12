Мобілізація в Росії: в ГУР розповіли, коли нова орда з'явиться на фронті

Щомісяця декілька десятків тисяч людей у той чи інший спосіб рекрутувалися до окупаційної армії.

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В ГУР розповіли про нову хвилю мобілізації в РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Російські загарбники зіткнулися з необхідністю проведення нової хвилі мобілізації. Країна-агресорка Росія може мобілізувати наприкінці вересня сотні тисяч росіян. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Декілька разів уже переносили нову хвилю офіційної мобілізації на РФ. Пам'ятаємо, що була проведена так звана часткова мобілізація, після цього мобілізаційні заходи в країні-агресорці не зупинялися", - зазначив Юсов.

За його словами, щомісяця декілька десятків тисяч людей у той чи інший спосіб рекрутувалися до окупаційної армії.

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"Наразі справді загарбники та керівництво режиму зіштовхнулися з необхідністю можливої нової хвилі мобілізації. Може справді йтися про кінець вересня, власне, осіннє рішення", - сказав представник ГУР.

Як зазначив Юсов, це не означає, "що завтра нова орда з'явиться на фронті", бо це тривалий процес. Однак мобілізаційний ресурс у ворога є, і це рішення розглядається.

Мобілізація в Росії

Нещодавно у Міноборони Британії повідомили, що Путін хоче набрати 420 тисяч осіб в рамках нової хвилі мобілізації. Водночас призов до армії в країні-агресорці Росії продовжує чинити негативний вплив на робочу силу в її промисловості.

Як зазначив журналіст і соціолог Ігор Яковенко, мобілізація в країні-агресорці обов'язково буде, але вона буде носити досить обмежений характер. Не тому що Путін не хоче, а тому що немає ресурсів для цього.

За даними агентства Bloomberg, мобілізація в Росії зведе нанівець відновлення економіки від санкцій. У зв'язку з цим аналітики агентства припускають, що країна-агресор, Росія, може ввести "цільову мобілізацію" ‒ тобто вибіркову. Тобто мобілізуватимуть тих людей, відсутність яких не буде так сильно відчуватися на ринку праці.

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