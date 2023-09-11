Ракети були націлені на вантажне судно під прапором Ліберії, яке стояло в порту України.

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Росія запустила ракети по цивільному судну в українському порту / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія 24 серпня вдарила кількома ракетами по цивільному вантажному судну в порту Чорного моря. Цю інформацію офіційно підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого виступу в парламенті, пише Reuters.

"Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові обстріляли цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами", - сказав Ріші Сунак.

Прем'єр Британії розповів, що ракети були націлені на вантажне судно під прапором Ліберії, яке стояло в порту. При цьому дві ракети "Калібр" окупанти випустили з ракетоносця Чорноморського флоту. На щастя, українські захисники успішно відбили цю атаку.

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"Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці атаки показують, наскільки він у відчаї. Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу", - наводить видання слова міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.

Журналісти також звернули увагу на те, що це перший випадок, коли офіційна особа прокоментувала обстріл корабля, який став мішенню від початку роботи нового зернового коридору в Чорному морі.

Зернова угода

Як повідомляв Главред, країна-агресорка Росія вийшла із "зернової угоди" влітку 2023 року, виправдовуючи рішення нібито ударами України по флоту окупантів біля Криму. Відтоді російські делегати неодноразово натякали шляхом шантажу, що Кремль погодиться відновити угоду в обмін на поступки з боку Заходу – послаблення санкцій.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган не зміг домовитися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо відновлення "зернової угоди" за посередництва Стамбула. Під час пресконференції в Сочі 4 вересня Путін в черговий раз почав висувати Заходу умови, повне виконання яких нібито мало б розблокувати попередні "зернові" домовленості.

Тим часом Росія використовує дестабілізацію в Чорному морі, щоб усунути Україну як конкурента з експорту зерна в треті країни. Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна та вивозити не лише своє, а й вкрадене в Україні зерно.

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