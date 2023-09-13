'Атака тривала понад 4 години': у ЗСУ розкрили про цілі ворога на Одещині

Гуменюк розповіла, що "прильотів" не вдалося уникнути. Зокрема, і через займання від уламків збитих БпЛА.

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Росія атакувала Одещину дронами / колаж: Главред, фото: Одеська обласна прокуратура

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що цієї ночі, 13 вересня, країна-агерсорка Росія здійснила потужну атаку дронів по півдню України.

Як повідомила Гуменюк для 24 каналу, Сили оборони зуміли збити 84% цілей, запущених ворогом. Втім, "прильотів" не вдалося уникнути. Зокрема, і через займання від уламків збитих російсько-іранських БпЛА.

"Цього разу Силам оборони вдалося знищити 32 російські "Шахеди" з 38 запущених. Ворог не шкодував баражуючих снарядів, випускаючи їх кількома хвилями", - каже Гуменюк.

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Атака російської армії на область тривала понад чотири години, протягом яких українські військові намагалися знищити все, що летіло вбік України.

"Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багато вантажних автомобілів, які стояли біля портів в очікувані завантаження. 7 водіїв отримали поранення різного ступеню важкості й були госпіталізовані", - наголосила речниця ОК "Південь".

Атака РФ на Одещину

Нагадаємо, що вночі РФ атакувала Одещину і пошкодили портову інфраструктуру. Кілька груп ударних дронів було направлено по Ізмаїльському району. Пролунали вибухи, були влучання.

Через масований дроновий удар по Одещині 7 людей постраждали - є руйнування. Серед постраждалих - шість водіїв вантажівок і один місцевий житель. Всі поранені госпіталізовані, один з водіїв перебуває у вкрай важкому стані.

Росія ударила "Шахедами" по Одещині. Впродовж майже трьох годин РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинула людина.

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