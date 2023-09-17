Росія стягнула під Бахмут 52 тис. військ, окупанти зазнають великих втрат - ЗСУ

Агресорка Росія на східному напрямку загалом зібрала близько 150 тисяч окупантів і тисячі одиниць техніки, розповів представник ЗСУ Ілля Євлаш.

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У військ РФ на Бахмутському напрямку 274 танки, більше тисячі БМП і більше 120 систем РСЗВ - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 4-а ОТБр, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія на Бахмутському напрямку зосередила 52 тисячі окупантів і сотні одиниць військової техніки. На всьому східному напрямку 150 тисяч російських військ і тисячі одиниць техніки. Втрати ворога перевищують українські в 7-8 разів, що суперечить військовій логіці і науці. Про це заявив представник Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російські окупанти концентрують значні сили на Бахмутському напрямку.

"52 тисячі особового складу і близько 274 танків вони там утримують. Більше тисячі броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більше 120 систем реактивного залпового вогню", - зазначив Євлаш. відео дня

За його словами, всього на сході у окупантів 150 тисяч військ і тисячі одиниць військової техніки.

"Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ. Досить велике угруповання", - додав представник ЗСУ.

Також Ілля Євлаш підкреслив, що втрати ворожих окупаційних військ в 7-8 разів вище українських, і це "суперечить будь-якій військовій логіці і науці".

Ситуація на Бахмутському напрямку

ЗСУ взяли під контроль Андріївку під Бахмутом, повідомив Генеральний штаб у своєму зведенні 15 вересня. Українські війська продовжили свій наступ в районі Клещіївки, де досягли часткових успіхів.

В Інституті вивчення війни розповіли, що ситуація для РФ на південь від Бахмута погіршується. 3-тя Окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ "повністю знищила" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Сил оборони Ілля Євлаш сказав, що ЗСУ попсували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед. Українські сили оборони досягли успіхів у районі декількох населених пунктів.

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