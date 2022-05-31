Росгвардійці відмовилися повторно їхати на війну в Україну через низькі виплати

Росгвардійці відмовляються їхати воювати в Україну / Фото informnapalm.org

Бійці Росгвардії з Краснодара, які брали участь у війні проти України в лютому-квітні, відмовилися повторно брати участь у бойових діях і подали рапорти з відмовою їхати воювати.

Про це повідомило виданню Кавказ.Реалії джерело в Головному управлінні федеральних військ Національної гвардії по Краснодарському краю. Також цю інформацію підтвердив і один з військовослужбовців.

Росгвардійці нібито вкрай незадоволені виплатами, що надійшли за два місяці перебування в Україні. Їм заплатили значно менше, ніж розповідають пропагандистські ЗМІ.

"Тільки днями прийшла виплата за другий місяць перебування там. І якщо за перший місяць заплатили 100 тисяч, то зараз – 50. Командування пояснило це падінням курсу долара - виплата розраховується з близько 50 доларів за день перебування, але проводиться в рублях за російським курсом", - пояснив співрозмовник.

Відзначимо, 10 березня офіційний курс долара в Росії становив 120 рублів, 26 травня – 56 рублів, чим і пояснюється різниця в розмірі військових виплат.

Військовослужбовець додав, що в його загоні п'ять співробітників подали рапорти про вихід на пенсію – вони були передпенсійного віку. Також йому відомо ще мінімум про п'ятьох бійців, які подали рапорти про відмову їхати в Україну з інших причин.

Як повідомляв Главред, російські солдати готові вбивати своїх генералів, які змушують їх йти в наступ. Про це свідчить чергове перехоплення розмови, опубліковане Службою безпеки України.

У самопроголошеній ДНР також протестують місцеві вояки. Кажуть, що вони не хочуть, щоб їх відправляли воювати в сусідню квазіреспубліку "ЛНР".

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