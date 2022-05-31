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Херсон все ближче: ЗСУ звільнили Миколаївку від російських загарбників

31 травня 2022, 09:33

Не маючи можливості просунуться, ворог продовжує обстрілювати мирне населення.

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ЗСУ відбили черговий населений пункт на шляху до Херсона, знищивши 78 загарбників і гори техніки / УНІАН

ЗСУ провели вдалі контрнаступні дії на Південнобузькому напрямку. Наші захисники звільнили село Миколаївка на північ від Херсона.

Це призвело до панічних настроїв і деморалізувало окупантів в інших підрозділах, повідомляє оперативне командування "Південь".

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали суттєвих втрат ворогові на Південнобузькому напрямку. Так, всього за добу було ліквідовано 78 рашистів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідна гармата "Піон", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої техніки та 2-автомобільної.

Ворог у свою чергу, не маючи можливості просунуться, продовжує обстрілювати мирне населення. Зокрема, в Миколаєві ворожі снаряди влучили по житлових кварталах і промислових об'єктах.

читайте також"До приходу росіян ми жили добре": у Херсоні Українка вразила сміливою заявоюОкупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив: звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

Дивіться новини Херсона онлайн:

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