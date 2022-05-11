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Окупанти анонсували включення захопленої Херсонщини до складу РФ: звернуться до Путіна

11 травня 2022, 12:57

Колаборанти заговорили про приєднання окупованої Херсонської області до Росії.

Херсон
Проукраїнський мітинг у захопленому РФ Херсоні / скріншот з відео

Окупаційна влада Херсонської області заявила про плани звернутися до президента РФ з проханням про включення захоплених районів України до складу Росії.

З такою заявою виступив підпорядковується російським окупантам "заступник голови військово-цивільної адміністрації області" Кирило Стремоусов. Про це повідомляють росЗМІ.

"Керівництво Херсонської області" має намір звернутися до Путіна про прийняття регіону до складу РФ, повідомляє "заступник голови адміністрації".

"Ніяких "ХНР" не будуть створюватися. Референдумів не буде. Це буде один єдиний Указ на підставі звернення керівництва області до президента Росії з проханням ввести область до складу РФ як повноцінного суб'єкта", - кажуть окупанти.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Дивіться онлайн новини Херсона

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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Херсонська область війна Росії та України
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