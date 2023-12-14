"РФ знищила 747 танків і 2,3 тис. бронемашин": Путін вибухнув дикою пропагандою

Директор агресора Росії Володимир Путін заявив, що зібрав ще 486 тисяч осіб у свої війська і відправив їх як окупантів воювати проти України.

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Путін заявив, що все більше російських окупантів хочуть воювати проти України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Керівник держави-окупанта Росії Володимир Путін стверджує, що з початку контрнаступу ЗСУ його війська нібито знищили 747 українських танків і майже 2,3 тис.бронемашин. Жодних доказів цьому він не навів. Також Кремль зібрав до півмільйона окупантів і відправив їх в Україну.

Під час так званої прямої лінії він вигадав, що окупанти нібито знищили все, що поставив Україні Захід.

"Все, що обіцяли західники, все Україна отримала, навіть більше. Але ми знищили тільки починаючи з так званого контрнаступу 747 танків, майже 2,3 тис.бронемашин різного класу — це і є демілітаризація", - нафантазував Путін. відео дня

Також він додав, що Росія нібито набрала 486 тисяч окупантів в якості "добровольців", тому мобілізації, мовляв, не буде

"Добровольцями набрано 486 тисяч осіб, і потік наших чоловіків, які бажають захищати Батьківщину зі зброєю в руках, не припиняється. Щодня підписується близько 1500 контрактів", - підкреслив кремлівський директор Володимир Путін.

Війна Росії проти України

КНДР передала Путіну мільйон снарядів, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, диктатури постачають Росії озброєння швидше, ніж демократії Україні.

Ворог зібрав десятки тисяч бійців на лівобережжі Херсонщини, але ЗСУ продовжують тримати там свої позиції, сказала представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Українські війська підтримують артилеристи, аероразвадка і БПЛА.

Замороження війни в Україні може призвести до нападу РФ на НАТО, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Дипломат вважає такий сценарій ймовірним - він нагадав, що в повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну теж не вірили.

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