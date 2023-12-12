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Путін готується до нової широкомасштабної війни: в ISW назвали "жертву"

Анна Ярославська
12 грудня 2023, 10:13
Росія планує воювати проти НАТО. Аналітики Інституту вивчення війни назвали низку ознак.
Путін, НАТО
Путін, ймовірно, готується до широкомасштабної війни проти НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int, скріншот

Країна-агресор Росія готується до майбутньої широкомасштабної конвенційної війни проти НАТО. Саме на це орієнтовані тривалі зусилля армії РФ з реструктуризації та розширення. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що той факт, що Росія виділяє дорогі військово-морські ресурси в райони за межами України та Східної Європи, може бути спрямований на загрозу для Альянсу і його союзників у багатьох регіонах.

Зокрема, Кремль регулярно підкреслює, що Росія є морською державою в Тихому океані, прагнучи до рівноправного оборонного партнерства з Китаєм.

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Крім того, РФ брала участь у військово-морських операціях в Охотському морі в травні 2023 року, спрямованих на стримування подальшої підтримки України з боку Японії.

11 грудня президент Росії Володимир Путін на нараді з питань економічного розвитку російської арктичної зони заявив про стратегічний інтерес Росії в Арктиці. Це регіон, в якому РФ може зміцнити свій військово-морський потенціал, враховуючи недавній вступ Фінляндії до НАТО і майбутній вступ Швеції до Альянсу.

В Інституті також вказують, що поки не ясно, чи зможуть російські військово-морські виробники в найближчі роки випускати стратегічні військово-морські кораблі бажаного Кремлем масштабу і якості.

Разом з тим, Росія продовжує зусилля з поступової мобілізації своєї оборонної промислової бази і може вирішити зосередити ці зусилля на морських виробниках.

Оборонний бюджет РФ

Як повідомляв Главред, російський президент Володимир Путін підписав бюджет РФ на 2024 рік, який значно збільшує федеральні витрати, зокрема, включає рекордний рівень витрат на оборону.

У документі вказується, що в наступному році витрати країни-агресора складуть 412,5 млрд доларів, а дефіцит бюджету - 9,5 млрд доларів.

Влада РФ планує витратити на оборону і правоохоронців близько 157,5 млрд доларів - це 39% всіх витрат федерального уряду.

Крім того, Путін ухвалив рішення про збільшення чисельності армії РФ, яке набуло чинності з 1 грудня. За повідомленням Міністерства оборони Росії, армія РФ буде збільшена до 2 209 130 осіб, включаючи 1 320 000 військових. Це означає зростання чисельності військових на понад 170 тисяч осіб.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія збільшила витрати на оборону, щоб перевести промисловість на військові рейки. Але в той же час це призведе до серйозного навантаження на російську економіку, яка може "перегрітися" і не витримати цього.

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НАТО Володимир Путін Інститут вивчення війни
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