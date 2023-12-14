Замороження війни в Україні та напад РФ на НАТО: Кулеба попередив про загрозу

Якщо війна агресора Росії проти України була б заморожена вже зараз, Москва могла б використати таку паузу для нападу на сусідні країни і держави НАТО. Ймовірність такого сценарію існує. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У статті на Foreign Affairs він написав про те, що замороження війни в Україні може призвести до нападу Росії на своїх сусідів або країни Північноатлантичного альянсу.
"Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використовувала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки за декілька років, потенційно підключивши не тільки Україну, а й сусідні країни, і навіть членів НАТО", - вважає Кулеба.
За його словами, тим, хто не вірить в подібний сценарій, слід згадати, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну теж здавалося неймовірним.
"Всім, хто вірить, що Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення в Україну лише два роки тому", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Війна Росії проти НАТО
У Росії оголосили про готовність воювати з НАТО - заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Москва "готова захищати національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами". При цьому він звинуватив Альянс в, мовляв, посяганні на інтереси РФ.
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія вторгнеться до країн НАТО, якщо Україна не вистоїть у війні. За його словами, тоді з російськими окупантами доведеться воювати вже американцям.
Якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників з НАТО, сказав президент США Джо Байден під час свого звернення до Конгресу, який затягує з ухваленням ініціативи про продовження фінансування військової допомоги Києву. На думку Байдена, тоді американцям доведеться воювати з росіянами.
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