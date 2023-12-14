КНДР передала Путіну мільйон снарядів: Зеленський заявив про серйозну проблему

Російський директор знайшов спільників у Північній Кореї та Ірані, які серйозно забезпечують його озброєнням, сказав президент Володимир Зеленський.

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Диктатури постачають зброю Путіну більш інтенсивно, ніж демократії Україні - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленського, скріншот YouTube

Темпи постачань зброї Росії з боку диктатур вищі, ніж інтенсивність військової допомоги Україні з боку демократій. Більшість країн світу вважають агресію Москви злочином, проте Володимир Путін знайшов собі спільників у Ірані, а також КНДР, яка передала росіянам мільйон снарядів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу у парламенті Норвегії він розповів про те, що Україна потребує додаткових озброєнь для відбиття російської військової агресії.

"Ми потребуємо уваги і підтримки миру зараз як ніколи. Чому? Зараз у нас є ефективна зброя. Однак, не все необхідне, щоб вести цю війну на умовах свободи, а не на умовах, які нав'язує ворог", - зазначив Зеленський.

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За його словами, тоді як більшість світових держав вважають розв'язану Росією війну злочином, Путін знайшов союзників у Ірані і КНДР, які йому допомагають.

"І постачання від диктатур для Росії, на жаль, ритмічніше, ніж поставки від демократій для України... Є мільйон снарядів для Путіна від Пхеньяна", - підкреслив Володимир Зеленський.

Заяви Зеленського про війну Росії проти України

Без допомоги Заходу українцям доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ, сказав президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він також додав, що військова допомога з боку партнерів допоможе здобути перемогу.

Росія зібрала на східному фронті сотні тисяч окупантів, зазначив Володимир Зеленський. За його словами, для ЗСУ головне стримувати там загарбників і їх ліквідувати.

Зеленський віч-на-віч розніс "друга Путіна" Орбана під час їхньої особистої бесіди в Аргентині. Глава держави різко вимагає від угорського прем'єра відповісти прямо, чому Будапешт блокує перемовини про вступ України до ЄС.

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