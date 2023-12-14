ЗСУ - про лівобережжя Херсонщини: РФ зібрала десятки тисяч бійців, позиції тримаємо

Бійців армії України на лівому березі Дніпра підтримують артилеристи, аеророзвідка і БПЛА, розповіла речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

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ЗСУ б'ються з військами РФ на лівобережжі Херсонської області / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупанти на лівобережжі Херсонської області зібрали декілька десятків тисяч своїх військ і велику кількість техніки. Проте ЗСУ продовжують мужньо утримувати там свої позиції. Війська підтримуються артилерією, аеророзвідкою і безпілотниками. Ведеться контрбатарейна боротьба. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що бійці ЗСУ продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Ворог зібрав там декілька десятків тисяч окупантів та велику кількість військової техніки.

"Ми розуміли, що утримання позицій, протидія силам ворога, які він зосередив на лівому березі, буде складна і кровопролитна робота. Однак мужністю наших бійців можна захоплюватися. Позиції утримані, жодної не здано, незважаючи на те, що ворог час від часу продовжує штурмувати позиції і намагатися вибивати нас із зайнятих територій", - сказала Гуменюк. відео дня

Також Наталія Гуменюк підкреслила, що сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу. Військам на лівому березі Дніпра в регіоні серйозно допомагають артилеристи, аеророзвідка і ударні БПЛА.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Війська РФ чинять тиск на ЗСУ на лівобережжі Херсонської області, сказав депутат обласної ради Сергій Хлань. За його словами, загарбники перекидають туди додаткові сили із Запорізького напрямку і створюють резерви.

Війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Бої з окупантами ведуться в Кринках. Бійці української армії могли висадитися на інших ділянках.

У Генеральному штабі вранці, 14 грудня, підтвердили, що бійці сил оборони України утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"В зоні відповідальності оперативно - стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника", - підкреслили у Генштабі.

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