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РФ висунула умови щодо одного із пунктів припинення вогню: як відповів Трамп

Даяна Швець
25 березня 2025, 22:24
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Президент США Дональд Трамп прокоментував "забаганки" Росії.
РФ висунула умови щодо одного із пунктів припинення вогню: як відповів Трамп
У США прокоментували вимоги Росії / Колаж: Головред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Що сталося після зустрічі в Саудівській Аравії:

  • Після зустрічі в Саудівській Аравії Росія висунула низку вимог для припинення вогню в Чорному морі.
  • Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американська сторона "розглядає їх усі".

Американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі. З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп під час прес-конференції в Білому домі 25 березня.

Відповідаючи на запитання, чи погодились США на вимоги щодо послаблення санкцій, які оголосив Кремль для "перемирʼя" в Чорному морі, Трамп заявив, що все детально розглядається.

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"Вони (американська сторона. – Ред.) будуть розглядати їх, і ми зараз думаємо про них усіх. Є приблизно п'ять чи шість умов. Ми розглядаємо їх усі", – відповів президент США.

Як відомо, після зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня, Кремль висунув низку вимог для погодження на припинення вогню в Чорному морі.

У Москві погодилися з заявою Білого дому та підкреслили, що сторони домовились про "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Москва підтвердила інформацію, яку раніше поширив Білий дім, про те, що сторони досягли домовленостей щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Зокрема, йдеться про недопущення застосування сили та використання комерційних суден у військових цілях.

Також зазначено, що США сприятимуть відновленню доступу Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

Водночас Кремль наголосив, що ці зобов’язання набудуть чинності лише після скасування низки санкцій, зокрема:

  • з "Россельхозбанка" та інших банків, задіяних в експорті продовольства і добрив;
  • з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, а також компаній, що страхують відповідні вантажі;
  • із суден під прапором Росії, які транспортують продовольство й добрива, та обслуговування таких суден у портах;
  • з постачання в Росію сільськогосподарської техніки й інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив.

Що цікаво, ця примітка в заяві Білого дому за підсумками зустрічей відсутня.

РФ висунула умови щодо одного із пунктів припинення вогню: як відповів Трамп
Результати першого раунду переговорів / Інфографіка: Главред

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини

25 березня в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів між делегаціями США та України, головною темою яких стало обговорення можливого перемир’я з Росією, повідомляв Главред.

Москва висунула низку вимог для припинення війни, серед яких припинення постачання західної зброї Україні, скорочення української армії та міжнародне визнання анексованих Росією територій.

Українська делегація висловила сумніви щодо довіри до будь-яких домовленостей з Росією, наголошуючи на її попередніх порушеннях зобов’язань.

Також на зустрічі обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі, зокрема біля Херсонського порту. Українська сторона заявила, що готова до певних кроків, але лише за умови, що Росія продемонструє реальне прагнення до миру.

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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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війна в Україні новини США ЗСУ Дональд Трамп Володимир Путін новини України війна Росії та України Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії Зустріч у Саудівській Аравії
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