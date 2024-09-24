Росія готує масовані удари по нових цілях за підтримки Китаю: що відомо

Росія, імовірно, готує удари по ядерних обʼєктах України. Президент Володимир Зеленський в інтервʼю ABC News звинуватив Китай у допомозі зусиллям агресорки.
За словами президента, Росія фотографувала українські АЕС за допомогою китайських супутників і може готувати по цих обʼєктах удари.
"За останніми даними, РФ, використовуючи китайські супутники, фотографує деталі обʼєктів на ядерних обʼєктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні обʼєкти, то існує загроза ударів по ядерних обʼєктах", — сказав він.відео дня
Зеленський не уточнив, чи ідеться про комерційні технології Китаю, а чи урядові.
Цією інформацією Зеленський обіцяє поділитися з лідерами на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня.
Удари по Україні - до чого готуватися
Відомо, що у Путіна готують удари по ядерних обʼєктах України напередодні зими. Ітиметься про розподільчі пристрої АЕС і підстанціях передачі — критичних обʼєктів для безпечної роботи атомних електростанцій.
Понад те, деякі спроби такої атаки росіяни вже здійснюють. Удруге з початку вересня РФ під час масованого обстрілу України проклала маршрут "Шахедів" через Хмельницьку АЕС. В "Енергоатомі" зауважили , що таким чином країна-агресорка підвищує ставки і цілком імовірно здатна ударити по самому обʼєкту.
Наразі відбувається накопичення ракет на аеродромах стратегічної авіації Росії. У Міноборони попередили українців готуватися до масованої атаки найближчим часом.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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