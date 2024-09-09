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Чи вистоїть Покровськ і чи був шанс закінчити війну: головні заяви Сирського в інтерв'ю CNN

Анна Ярославська
9 вересня 2024, 11:34
746
Перемогти можна лише в боротьбі, вважає головком. При цьому складно прогнозувати, що відбуватиметься на фронті в найближчі півроку.
Олександр Сирський
Олександр Сирський сказав, чи був шанс закінчити війну в 2022 році / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв'ю американському телеканалу CNN. Главред зібрав для вас головні заяви головкома Сирського.

У чому мета операції ЗСУ в Курській області

За словами Сирського, Курський напрямок завжди становив загрозу. Країна-агресор РФ мала намір використовувати його як плацдарм для подальших дій проти України. Зокрема, після початку наступу на Харківщині 10 травня окупанти планували завдати удару і на Сумщині.

Головком зазначив, що Україна обрала найслабше місце в обороні противника і провела операцію в Курській області.

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"Ми створили свою зону безпеки в районі Курська. Крім того, ми взяли достатню кількість полонених. Ми створили "обмінний фонд" для того, щоб звільнити наших військовослужбовців, які перебувають у полоні", - заявив Сирський.

Чи втратить Україна Покровськ

За словами Сирського, РФ зосередила на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ЗСУ позбавили окупантів можливості маневрувати своїми частинами і можливості перекидати свої частини посилення з інших напрямків.

"Покровський напрямок, по суті, залишається для нас найпроблемнішим. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що ця стратегія була обрана правильно, і вона принесе нам бажаний результат", - сказав він.

"Ми робимо все можливе, щоб не втратити Покровськ. Ми зміцнюємо там оборону. За останні шість днів противник не просунувся ані на метр на Покровському напрямку. Тож, наша стратегія працює", - додав Сирський.

Про мобілізацію

За словами Сирського, загалом Україні вдається підтримувати на належному рівні мобілізаційні можливості та забезпечувати як поповнення втрат, так і підготовку нових підрозділів.

"Завдяки злагодженій роботі всіх органів державної влади, військових органів, насамперед територіальних призовних пунктів. Ми підтримуємо ці показники і забезпечуємо поповнення наших військових частин", - сказав головком.

За його словами, питання морального духу - дуже важливий напрям нашої роботи.

"Ми знову говоримо про Курську операцію. Це був фактор, який суттєво підняв моральний дух не лише військових, а й усього населення України. Тобто це був і залишається стимулом, який підняв моральний дух наших військовослужбовців, їхнє прагнення до перемоги", - пояснив головком.

Про військову допомогу

Сирський зазначив, що затримки з військовою допомогою негативно позначаються на ситуації на фронті.

"Коли нічим стріляти, нікому і нічим стримувати противника, це, передусім, призводить до зростання рівня втрат, зростання наших втрат не лише матеріальних ресурсів, а й людських. Ефективність застосування військ теж вкрай знижується, це призводить до втрати території", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що хотів би, щоб ця зброя прийшла раніше.

Про удари вглиб Росії

За словами Сирського, далекобійна зброя та дозвіл бити по цілях у Росії потрібен ЗСУ для того, щоб вражати ворожі склади, бази, де зберігається зброя і пальне для російської армії.

"Це вся логістика, яка забезпечує перекидання цієї зброї на передову. Звичайно, це летовища, з яких ударна авіація російської армії використовує ракетну зброю і керовані авіабомби. І знову ж таки, вони б'ють по школах і населених пунктах. Це цілі. Звичайно, ми будемо застосовувати [зброю великої дальності] проти цього [таких цілей]. Ми не воюємо проти мирних жителів, ми воюємо проти російської армії", - сказав Сирський.

Чи вистоїть Покровськ і чи був шанс закінчити війну: головні заяви Сирського в інтерв'ю CNN
Українські ракети та їхня дальність ураження / Інфографіка: Главред

Що стало причиною втрати F-16

Наразі спеціальна комісія Міністерства оборони проводить розслідування, щоб з'ясувати всі факти катастрофи винищувача. Результати будуть відомі всім найближчим часом.

Сирський відмовився коментувати версію про те, що літак F-16 був нібито збитий внаслідок дружнього вогню.

"Льотчик, який загинув, збив дві ракети. Він просто атакував, ганяючись за третьою крилатою ракетою, використовуючи бортову зброю", - додав головком.

Чи був шанс закінчити війну у 2022 році

За словами Сирського, на це запитання складно відповісти.

"Була можливість відкинути противника, можливість розбити міф про непереможність російської армії. У Києві було не так багато підрозділів і основна маса цих військ була зведеними, це були підрозділи, створені з курсантів, із навчальних частин, навчальних центрів. Саме їхнє грамотне і продумане використання, використання маневру, використання максимальних можливостей артилерії, вогневих можливостей танків показали, що навіть при малих силах і правильній тактиці можна і потрібно домагатися перемог, як невеликих, так і більш значних", - сказав він.

Крім того, за словами Сирського, завжди треба шукати найслабше місце в обороні.

"Саме це і сталося під Києвом, і це ж сталося під Харковом, коли, здавалося б, у самий розпал наступу супротивника, по ньому було завдано точкового удару, унаслідок якого його оборона звалилася, що істотно вплинуло на подальший перебіг війни", - зазначив він.

Що відбуватиметься на фронті в найближчі півроку

За словами Сирського, важко прогнозувати на такий великий термін.

"Звичайно, ми плануємо бойові дії, ми плануємо кампанії, ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей збройних сил, наших потреб. І, звичайно, ми налаштовані на перемогу. І допомога наших партнерів, наших союзників нам дуже допомогла б. Нам дуже допомогло б, якби всі обмеження на застосування зброї на території Російської Федерації проти військових цілей були б зняті", - сказав головком.

За його словами, перемогти можна лише у боротьбі.

"І ми всі сповнені рішучості перемогти. І знову ж таки, Курська операція показала, що перемога - це стимул, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення", - вважає Сирський.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський на базі Рамштайн заявив, що Сили оборони України контролюють понад 100 населених пунктів у Курській області РФ. При цьому країна-агресор Росія втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими всього за місяць операції ЗСУ на Курщині. Також він сказав, у чому була мета контрнаступу на територію Росії.

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