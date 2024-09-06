Загрози для Сум більше немає: Зеленський розповів про операцію на Курщині та втрати РФ

Країна-агресор РФ втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими за місяць операції ЗСУ в Курській області, заявив президент України.

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Зеленський розповів про операцію ЗСУ в Курській області / Колаж: Главред, Фото: ОП, скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України контролюють понад 100 населених пунктів у Курській області РФ. Водночас країна-агресор Росія втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими всього за місяць операції ЗСУ на Курщині. Також він сказав, у чому була мета контрнаступу на територію Росії. Про це президент заявив 6 вересня на авіабазі Рамштайн, де проходить засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про цілі Курської операції

"Сьогодні рівно місяць від початку нашої операції в Курській області Росії - це прикордоння, з якого Путін збирався розширити війну на українську територію. Він збирався почати новий наступ на наше місто Суми. І ми змінили гру і переносимо війну на територію Росії завдяки нашому контрнаступу", - сказав Зеленський.

За його словами, наразі ЗСУ контролюють 1300 кв кілометрів у Курській області, а це - понад сотня населених пунктів.

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"Велика частина цієї території була просто покинута російськими військовими, вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Значна частина території була взята під контроль у боях. За місяць нашої операції російські війська втратили приблизно шість тисяч солдатів убитими і пораненими лише в Курській області, а також десятки тисяч російських військових на інших територіях бойових дій", - сказав Зеленський.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Чи існує загроза для міста Суми

"Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що РФ почне новий наступ проти міста Суми, як це було в травні, коли Путін почав наступ проти нашого міста Харків", - сказав глава держави.

Які плани Путіна в Україні

Президент України також заявив, що цілі російського диктатора не змінилися - він хоче окупувати Україну, а не захищати свої території.

"Він [Путін] хоче захопить так багато нашої землі й так багато міст, наскільки це можливо. По-друге, Путін пролив уже дуже багато крові. Російські "червоні лінії" не працюють. Водночас ми маємо підтримати наш рівень моралі на високому рівні заради наших спільних моральних цінностей, щоб вони визначали світ, а не "червоні лінії", які просякнуті кров'ю", - додав Зеленський.

Дивіться відео - Зеленський виступив на авіабазі Рамштайн:

Засідання Рамштайн у Німеччині - останні новини

Президент України Володимир Зеленський прибув 6 вересня на авіабазу Рамштайн для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України.

За його словами, вестиметься "робота з партнерами щодо міцності України".

Президент візьме участь у засіданні групи і зустрінеться з міністрами оборони США і Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо відбудуться переговори з канцлером Олафом Шольцом.

Далі Зеленський вирушить до Італії на Міжнародний економічний форум "Амброзетті". Там відбудуться зустрічі з представниками італійського бізнесу і пройдуть переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

"Узгодимо позиції з усіма союзниками по G7", - зазначив президент.

Як повідомляв Главред, ЗМІ писали, що Зеленський планує відвідати зустріч контактної групи "Рамштайн" у Німеччині. Видання Spiegel із посиланням на джерела в Берліні писало, що Зеленський хоче під час зустрічі описати всю серйозність ситуації в Україні та попросити партнерів про надання нових постачань зброї для ЗСУ, зокрема далекобійних ракет і додаткових систем протиповітряної оборони.

"Рамштайн-24" у Німеччині - що відомо Контактна група з питань оборонної підтримки України збереться 6 вересня на авіабазі ВПС США в місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина). Це буде перша зустріч майже за 3 місяці та вже двадцять четверта за рахунком. Востаннє союзники проводили переговори у форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 року в Брюсселі. Засідання традиційно очолять голова Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун. Серед інших учасників Контактної групи - представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні в боротьбі з широкомасштабною агресією РФ. Однією з головних тем "Рамштайна-24" буде зміцнення ППО. Анонсуючи засідання, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включно з можливостями протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

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