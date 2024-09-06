Загрози для Сум більше немає: Зеленський розповів про операцію на Курщині та втрати РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України контролюють понад 100 населених пунктів у Курській області РФ. Водночас країна-агресор Росія втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими всього за місяць операції ЗСУ на Курщині. Також він сказав, у чому була мета контрнаступу на територію Росії. Про це президент заявив 6 вересня на авіабазі Рамштайн, де проходить засідання Контактної групи з питань оборони України.
Про цілі Курської операції
"Сьогодні рівно місяць від початку нашої операції в Курській області Росії - це прикордоння, з якого Путін збирався розширити війну на українську територію. Він збирався почати новий наступ на наше місто Суми. І ми змінили гру і переносимо війну на територію Росії завдяки нашому контрнаступу", - сказав Зеленський.
За його словами, наразі ЗСУ контролюють 1300 кв кілометрів у Курській області, а це - понад сотня населених пунктів.
"Велика частина цієї території була просто покинута російськими військовими, вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Значна частина території була взята під контроль у боях. За місяць нашої операції російські війська втратили приблизно шість тисяч солдатів убитими і пораненими лише в Курській області, а також десятки тисяч російських військових на інших територіях бойових дій", - сказав Зеленський.
Втрати України та Росії у війні
Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.
Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.
За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.
За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").
Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.
Чи існує загроза для міста Суми
"Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що РФ почне новий наступ проти міста Суми, як це було в травні, коли Путін почав наступ проти нашого міста Харків", - сказав глава держави.
Які плани Путіна в Україні
Президент України також заявив, що цілі російського диктатора не змінилися - він хоче окупувати Україну, а не захищати свої території.
"Він [Путін] хоче захопить так багато нашої землі й так багато міст, наскільки це можливо. По-друге, Путін пролив уже дуже багато крові. Російські "червоні лінії" не працюють. Водночас ми маємо підтримати наш рівень моралі на високому рівні заради наших спільних моральних цінностей, щоб вони визначали світ, а не "червоні лінії", які просякнуті кров'ю", - додав Зеленський.
Дивіться відео - Зеленський виступив на авіабазі Рамштайн:
Засідання Рамштайн у Німеччині - останні новини
Президент України Володимир Зеленський прибув 6 вересня на авіабазу Рамштайн для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України.
За його словами, вестиметься "робота з партнерами щодо міцності України".
Президент візьме участь у засіданні групи і зустрінеться з міністрами оборони США і Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо відбудуться переговори з канцлером Олафом Шольцом.
Далі Зеленський вирушить до Італії на Міжнародний економічний форум "Амброзетті". Там відбудуться зустрічі з представниками італійського бізнесу і пройдуть переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
"Узгодимо позиції з усіма союзниками по G7", - зазначив президент.
Як повідомляв Главред, ЗМІ писали, що Зеленський планує відвідати зустріч контактної групи "Рамштайн" у Німеччині. Видання Spiegel із посиланням на джерела в Берліні писало, що Зеленський хоче під час зустрічі описати всю серйозність ситуації в Україні та попросити партнерів про надання нових постачань зброї для ЗСУ, зокрема далекобійних ракет і додаткових систем протиповітряної оборони.
"Рамштайн-24" у Німеччині - що відомо
Контактна група з питань оборонної підтримки України збереться 6 вересня на авіабазі ВПС США в місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина).
Це буде перша зустріч майже за 3 місяці та вже двадцять четверта за рахунком.
Востаннє союзники проводили переговори у форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 року в Брюсселі.
Засідання традиційно очолять голова Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун.
Серед інших учасників Контактної групи - представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні в боротьбі з широкомасштабною агресією РФ.
Однією з головних тем "Рамштайна-24" буде зміцнення ППО.
Анонсуючи засідання, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включно з можливостями протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.
Інші новини:
- Без РФ закінчити війну складно: Зеленський анонсував план майбутніх переговорів
- Серйозне посилення: Зеленський оцінив передачу Україні нової системи Patriot
- РФ може програти: Зеленський розкрив мету операції ЗСУ на Курському напрямку
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред