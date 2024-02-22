РФ зібралася оголосити територіальні претензії США: на що "націлилися" у Путіна

Парламент країни-окупанта Росії найближчим часом може денонсувати договір щодо розмежування морських просторів і шельфу в Беринговому морі, який був підписаний зі США в 1990 році. Про це заявила член комітету Держдуми з міжнародних справ Роза Чемерис.
Як повідомляє Інтерфакс, вона сказала про те, що Держдума розглядає можливість денонсації "угоди Шеверднадзе-Бейкера" в рамках моніторингу міжнародних договорів РФ з так званими недружніми країнами.
"Колеги з Мінсільгоспу підтвердять, напевно, наступним буде угода про співпрацю щодо Берингової протоки, яка була укладена в 1990 році між Шеварднадзе і держсекретарем США Джеймсом Бейкером", - уточнила Чемерис.відео дня
Заступник міністра сільського господарства Максим Увайдов підтвердив такі наміри.
Угода Шеварднадзе-Бейкера
Угода між СРСР і США про лінію розмежування морських просторів – це договір, яким передбачено розмежування економічних зон і континентального шельфу в Чукотському і Беринговому морях, територіальних вод на ділянці в Беринговій протоці між островами Ратманова (РФ) і Крузенштерна (США).
Договір називають "Угодою Шеварднадзе-Бейкера", оскільки його підписали міністр закордонних справ Радянського Союзу Едуард Шеварднадзе і держсекретар Штатів Джеймс Бейкер. Угода була підписана 1 червня 1990 року.
Угоду не ратифікували ані радянський, ані російський парламент. З 15 червня 1990 року вона застосовується на тимчасовій основі на базі домовленості, яка була досягнута при підписанні і передбачена статтею 25 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.
Суть угоди СРСР і США
В рамках домовленостей базою розмежувань взяли лінію, яка була визначена російсько-американською Конвенцією 1867 року, що регламентує продаж Росією Аляски і Алеутських островів Сполученим Штатам Америки.
Що отримали США
За умовами угоди США в Беринговому морі отримали частину виключної економічної зони Радянського Союзу площею 23,7 тисячі км2. Втім, вона була фактично передана від СРСР Штатам ще в 1977 році.
Також Штати отримали частину виключної економічної зони СРСР площею 7,7 тисячі км2.
Крім того, Союз передав Сполученим Штатам ділянку континентального шельфу площею 46,3 тис.км2 у відкритій частині Берингового моря, яка знаходиться за межами 200 морських миль від вихідних ліній.
У Росії неодноразово критикували договір і вважають його сумнівним з точки зору правомірності і своїх інтересів. Там припускають, що ініціатори підписання документа не провели потрібних попередніх обговорень, перш ніж його підписати.
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