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"Крим уже оцінив": бійці ГУР уразили російський бомбардувальник Су-24

Дар'я Пшеничник
7 вересня 2026, 17:14
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Ступінь пошкодження повітряного судна в Департаменті активних дій ГУР МОУ наразі уточнюють.
'Крим уже оцінив': бійці ГУР уразили російський бомбардувальник Су-24
ГУР уразило ворожий Су-24 в окупованому Криму / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот з відео

Головне з новини:

  • ГУР уразило російський літак в окупованому Криму
  • Удар завдали в ніч проти 7 вересня
  • Ступінь пошкодження борта уточнюють

відео дня

У ніч проти 7 вересня воєнна розвідка України завдала чергового дошкульного удару по окупаційних військах на території анексованого Криму. Оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ успішно вразили російський військовий літак. Про це зазначається на їхньому Telegram-каналі.

За даними профільних мілітарних джерел, імовірною ціллю спецпризначенців став фронтовий бомбардувальник Су-24. Точну локацію проведення операції та остаточні масштаби руйнувань ворожого борту наразі уточнюють, однак у розвідці вже підтвердили сам факт успішного ураження.

Цю нічну операцію силовики присвятили своєму професійному святу - Дню воєнної розвідки України, лаконічно зазначивши, що "Крим вже оцінив" такий подарунок.

Міноборони РФ та підконтрольна Кремлю окупаційна адміністрація традиційно утримуються від коментарів щодо втрат власної авіації на півострові.

Це вже не перший випадок успішної нейтралізації подібних бортів у регіоні: у 2025 році внаслідок нічної атаки СБУ на військовий аеродром "Саки" вже було виведено з ладу три аналогічні бомбардувальники Су-24.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Дивіться відео ураження ворожого літака в окупованому Криму:

Яка результативність ударів України по Росії - думка експерта

Україна останніми місяцями суттєво посилила далекобійні удари по військових, промислових та інфраструктурних об’єктах на території Росії та в окупованих регіонах. Окрім безпосереднього знищення цілей, ці атаки мають продемонструвати російському суспільству, що війна має наслідки і для самої РФ.

Водночас російська протиповітряна оборона перехоплює значну частину українських ракет і безпілотників. За оцінкою старшого наукового співробітника британського аналітичного центру RUSI Джека Вотлінга, до своїх цілей у Росії доходять приблизно 5-9% українських ракет і дронів.

Експерт зазначає, що українська кампанія має не лише військовий, а й психологічний ефект. Йдеться про руйнування уявлення, що Росія здатна вести війну проти України, не стикаючись із серйозними наслідками на власній території. Більшість ударів припадає на об’єкти в межах близько 200 км від лінії фронту, однак дедалі частіше українські сили уражають цілі на значно більшій відстані.

Ліквідація російської авіації - новини за темою

Як писав раніше Главред, Сили оборони України 20 серпня знищили російський літак Су-24М та чотири одиниці техніки аеродромного забезпечення в окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, InformNapalm розповів, що російська ППО збила власний винищувач Су-57. Організація також зазначила, що підготовка операції почалася 17 липня.

Генштаб також повідомив про ураження аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області та низку інших ударів по об'єктах на території РФ. Зафіксовано пошкодження Су-34.

Як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження аеродрому "Ахтубинськ" в Астраханській області та пошкодження літака Су-34. Аеродром розташований приблизно за 650 км від лінії бойового зіткнення.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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